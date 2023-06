Chi può sottoscrivere la nuova offerta L'offerta può essere sottoscritta da chiunque attivi un nuovo numeroma anche chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste, ...Siete alla ricerca di un' offerta di telefoniache vi offra un'elevata quantità di dati a un prezzo vantaggioso Alloraha la soluzione perfetta per voi, ma solo se approfitterete di questa offerta lampo, che consiste nella possibilità di ottenere ben 150GB di internet a soli 7,99 al mese . E non solo, ..., l'operatore virtuale di TIM apre l'estate annunciando sul sito ufficiale nuove offerte per i nuovi e vecchi clienti regalando ben 200 GB di traffico dati per 60 giorni e 1,99 euro per ...

Kena Mobile, 130 GB e minuti illimitati a 6,99 euro Punto Informatico

A soli 6.99 euro al mese, puoi sottoscrivere l'offerta 130 GB STAR promo proposta da Kena: scopri di più sui vantaggi riservati per chi la acquista.L'estate è appena iniziata e il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile si appresta a portare una valanga di novità per i suoi clienti. Sono infatti di ...