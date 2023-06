Kate Middleton raccattapalle per Roger Federer Poi lo sfida sul campo | che stile!

Leggi su amica

(Di lunedì 26 giugno 2023)è una grande amante dello sport. E non ne ha mai fatto mistero. Fin da ragazzina, ai tempi della scuola, si dilettava con le varie attività, portando avanti la sua passione anche quando è entrata nella royal family sposando il principe William., insieme per il tennis Tra le discipline che più appassionano la principessa del Galles c’è il tennis. Da sempre. Ed è anche per questo motivo che la futura regina, patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ha scelto di unire le forze conper celebrare idi Wimbledon. Sì, proprio i. Ragazzi e ragazze che, nei match più o meno ...