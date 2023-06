Kata | indagini difficili | si cerca un dettaglio decisivo tra migliaia di video

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il momento più difficile. Quello che coincide con l'evidente ostacolo nel trovare nuove soluzioni investigative, dopo aver analizzato tutte le ipotesi, anche quelle meno verosimili. Leper il ritrovamento di, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa da Firenze sedici giorni fa, non registrano le novità sperate. Non vi sono, al momento, aggiornamenti rilevanti. Gli inquirenti stanno analizzando tutte le telecamere presenti nel capoluogo toscano. Un lavoro lungo e difficile, alla caccia di una traccia, di un indizio. Di una speranza. Ieri anche l'arcivescovo Giuseppe Betori ha lanciato un appello. "Un lampo di luce aiuti gli investigatori a ritrovare. In questi giorni è al centro dei nostri cuori, con la speranza di poterla presto riabbracciare e riportare all'affetto dei suoi genitori. È...