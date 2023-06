Juventus | via Bremer o Chiesa per comprare Weah e Castagne | Giuntoli si avvicina | fiducia per il sì di Rabiot

(Di lunedì 26 giugno 2023) Arrivano giorni intensi, per il mercato della. Le trattative in entrata e uscita subiranno un'accelerata, specie dopo l'imminente e attesissimo approdo nei quadri dirigenziali di. L'...

Arrivano giorni intensi, per il mercato della. Le trattative in entrata e uscita subiranno un'accelerata, specie dopo l'imminente e attesissimo approdo nei quadri dirigenziali di Giuntoli. L'agenda bianconera è zeppa di appuntamenti. C'...4 Questa è la settimana del passaggio di Cristiano Giuntoli dal Napoli alla. Ormai volge al termine il braccio di ferro col presidente Aurelio De Laurentiis , che ...questo modo ottiene il...Con un illustre vicino di ombrellone: Cestmir Vycpalek, tecnico della. Qualche volta spuntava pure il nipote Zdenek Zeman. Il rapporto del piccolo Sandro con lo sport sbocciò grazie a un ...

Terremoto Juve: con Allegri via due big e arriva Milinkovic CalcioMercato.it

Problemi in vista per la Juventus: il Manchester United è tornato con decisione su Adrien Rabiot e punta a tesserarlo come free agent.Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si starebbe "ammorbidendo" per quanto riguarda il trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Come riportato da ...