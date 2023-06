Juventus | inchiesta Prisma | la Cassazione deciderà sulla competenza territoriale il 6 settembre

(Di lunedì 26 giugno 2023) La Corte disi pronunceràin merito al processo ‘’ sulle plusvalenzeil prossimo 6. A rivelarlo è l’ANSA, spiegando come alla Corte Suprema spetti decidere se spostare il procedimento a Roma o Milano – come chiesto dai legali della– oppure lasciarlo a Torino. Qualora dovesse essere spostato, il processo verrà chiuso il 26 ottobre – data della prossima udienza – così da poter ripartire in una nuova sede. SportFace.

Potrebbe essere domani il giorno della decisione UEFA sul destino europeo della(oltre che del Barcellona). Il terzo club sotto, l'Osasuna, che si era qualificato alla Conference, è stato sanzionato venerdì con l'esclusione per un anno dalle Coppe per ......Play Finanziario legate all'della Procura di Torino che ha portato alla penalizzazione in Serie A. Il club bianconero sarebbe disposto a rinunciare alla prossima Conference League....Prove di pace trae Uefa. Una delegazione di legali bianconeri sta discutendo su Nyon un accordo che preveda ...con chiusura del dossier sulle possibili violazioni del FFP nate dall'...

Juventus, inchiesta Prisma: la Cassazione deciderà sulla ... SPORTFACE.IT

Dovete cercare altre cose per far sì che la maggioranza non sia compatta” ha detto a margine dell’evento ‘Futuro Direzione Nord’ a Milano, rispondendo alla domanda se si aspettasse anche dai partiti d ...Sulle pagine odierne de Il Tirreno viene fatto il punto sul possibile ripescaggio in Conference della Fiorentina ai danni della Juventus. Come spiega il quotidiano, al momento non ci ...