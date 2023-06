Juventus | a un passo il rinnovo di contratto di Rabiot | i dettagli

Loftus - Cheek a un, Romero in via definizione, svolta per Guler, Musah nuovo profilo per la ... Ma alla fine né l'Inter, né la Roma, né lahanno deciso di puntare su di lui. Pronto a '...... hanno portato a casa due trofei (Supercoppa e Coppa Italia) e sono andati ad undalla ...vogliono mettersi alle spalle quanto successo nell'ultima stagione e riscattarsi per il bene di...2023 - 06 - 26 12:59:02 Udinese, Lucca a unL'Udinese in settimana annuncerà l'acquisto di ... 2023 - 06 - 26 12:57:30, il Tottenham punta Bremer Il Tottenham punta Bremer. Gli Spurs sono ...

Calciomercato - Rabiot-Juventus, sarà rinnovo: intesa a un passo ... Eurosport IT

CALCIOMERCATO - In scadenza di contratto il 30 giugno, il francese rimarrà a Torino almeno per un'altra stagione: vicinissima l'intesa totale per altri 12 mesi.Adrien Rabiot è veramente a un passo dal rinnovare il suo contratto con la Juventus. Se prima era vicina la firma, adesso è praticamente cosa fatta. Secondo Sky Sport, ...