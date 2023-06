Juve-Rabiot | tra rilancio e offerta United | le ultime

(Di lunedì 26 giugno 2023) Adrienentro la fine del mese darà una sua risposta allantus sul rinnovo di contratto, nelleore forte interesse del ManchesterAdrienentro la fine del mese darà una sua risposta allantus sul rinnovo di contratto, nelleore forte interesse del Manchester. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli inglesi offrono al francese anche la possibilità di giocare la Champions, ma i bianconeri potrebbe rilanciare l’con una doppia proposta: La prima: prolungamento di due anni e non di uno, concedendo al centrocampista la possibilità di liberarsi comunque a zero la prossima estate in caso diallettante. La seconda: rinnovo di un anno con l’opzione ...

Commenta per primo L'Italia Under 21 batte 3 - 2 la Svizzera agli Europei Under 21 in Romania, dove oggi si osserva un giorno di riposo. Intanto in Serie A impazza il mercato di allenatori e ...Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla trattativa tra i bianconeri e Adrienper il prolungamento di contratto di un altro anno: ', LA VERITA''. Anche l'Under 21 si ritaglia ...Calciomercato Juventus, epurazione Allegri: così l'organico è stravoltoUfficializzato il ritorno di Milik e in attesa di una risposta definitiva da, lasi appresta a definire l'acquisto ...

Rabiot-United, contatto: il francese ci pensa, è tentato dalla Premier La Gazzetta dello Sport

Malinconia Brozo Marcelo Brozovic saluta l’Inter tra il dispiacere e la tristezza del popolo nerazzurro, che saluta malinconico Epic-Brozo. Il centrocampista croato ha sposato la causa dell’Al -Nassr, ...Il francese tentato dalla Premier, i bianconeri pensano a un rilancio per il rinnovo ed eventualmente a tornare sul serbo della Lazio ...