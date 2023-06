Juve | Perin può partire | già individuato il sostituto

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Lantus potrebbe decidere di cedere Mattiain vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mattiapotrebbe lasciare lantus in questa sessione di calciomercato. Il portiere è infatti finito nel mirino del Fenerbahce. In caso di addio, il club bianconero potrebbe ripiegare su Emil Audero della Sampdoria come secondo. Il costo è di 10 milioni di euro, meno rispetto all’altro obiettivo Carnesecchi. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24