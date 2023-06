Julian Sands | ritrovati resti umani nel luogo in cui era scomparso l’attore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sono statideivicino l’area in cuibritannicoeraa gennaio.è un appassionato escursionista e amante della montagna. Venerdì 13 gennaio era partito per un’escursione sulle San Gabriel Mountains, da allora non si avevano più sue notizie. La scomparsa dia gennaio L’allarme era stato dato alle 19:30 del 13 gennaio, quando per il 65enne interprete di “Camera con vista” e del “Fantasma dell’Opera” di Dario Argento sono iniziate le ricerche dei soccorritori.stava compiendo un’escursione nella zona del Baldy Bowl. Un’ampia conca a nord est di Los Angeles, sormontata dai 1300 metri del monte San Antonio, chiamato dai ...