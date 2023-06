Julian Sands | l' attore tragicamente scomparso è su Amazon Prime Video in una serie da recuperare subito | titolo e trama

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 26 giugno 2023)a inizio anno - e i cui resti sono stati recentemente ritrovati, è il protagonista di unadaimmediatamente su: ecco come si intitola e di che trattanon necessita purtroppo di presentazioni. La sua scomparsa è infatti stata annunciata recentemente. Ma procediamo con ordine.britannico estremamente talentoso,è diventato noto per diverse pellicole iconiche, da Urla del Silenzio a Camera con Vista. Non sono mancati per lui però anche dei ruoli importanti intv molto famose. Tra queste vi è 24, nella quale ha vestito i panni di Vladimir Bierko e un'altra - che vi sveleremo tra ...