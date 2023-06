Jonathan Rea corre verso il futuro con Kawasaki | “Buon feedback”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Un passo in avanti e uno sguardo determinatoil prossimo. Laha svolto dei test molto importanti sull’asfalto di Aragon mandando i pistaRea e Alex Lowes. La leggenda della Superbike, ovvero il nordirlandese, si è detta molta soddisfatta delche gli ha lasciato in dote la sua moto. Potrebbe essere questo un nuovo inizio per il bolide neroverde in un presente dominato interamente dal rosso di Ducati? Le parole diRea sui test di(Credit foto – WorldSBK)“Al MotorLand abbiamo trovato delle ottime condizioni e siamo riusciti a provare delle parti importanti per le prossime gare e per il– ha dettoRea al termine dei test andati in scena ad Aragon -. Davvero ...

Superbike, test Kawasaki ad Aragon: Jonathan Rea ritrova il sorriso Corse di Moto

Parti per il 2024 e soluzioni immediate: Kawasaki ha lavorato tanto prima del Round di Gran Bretagna In vista del sesto Round del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2023 in programma a Donington ...Jonathan Rea e Alex Lowes in azione ad Aragon per un giorno di test. Il team Kawasaki Superbike ha provato novità per il 2023 e per il 2024.