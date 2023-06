Jacobelli | «Inter bene sul mercato Thuram integra l’attacco»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ildell’è iniziato in maniera repentina, sono già state diverse le operazioni del club nerazzurro. Xavierha dato un giudizio al lavoro della dirigenza alla Domenica Sportiva. GIUDIZIO –così sul lavoro della dirigenza nerazzurra: «Sulsi sta muovendol’. Aveva bisogno di un attaccante, ha presoche certamenteun reparto offensivo dove Correa dovrà capire quale sarà la sua soluzione ideale. Da vedere anche il caso con Lukaku, la trattativa con il Chelsea con il giocatore che desidera restare a Milano»-News - Ultime notizie e calcio- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

