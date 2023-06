(Di lunedì 26 giugno 2023) Terminie giuridici o oramai non più usati,inglesi, frasi lunghe, poche indicazioni grafiche, elenchi farraginosi. In una Italia dove il livello di istruzione resta poco significativo ...

A tracciare tutti i problemi della poca semplicità e chiarezza dei contratti è stata l'analisi di Lpc Research per conto dell', l'istituto di vigilanza delle assicurazioni che avanza anche ...diffidate dei prezzibassi , fuori mercato. Anche in questo caso viene può essere d'aiuto il sito dell', che permette di accedere alla pagina Preventivatore Pubblico , dove è possibile ...La pace che la politica di fatto non cerca,generica, respira del sentimento popolare che ... Sollecitiamo Governo,e compagnie ad intervenire" Federconsumatori incontra Eurovita: '...

Ivass, 'troppo inglese e parole legali nelle polizze' - Economia Agenzia ANSA

Termini legali e giuridici o oramai non più usati, parole inglesi, frasi lunghe, poche indicazioni grafiche, elenchi farraginosi. (ANSA) ...È in gran parte colpa delle compagnie d'assicurazione se in Italia sono troppo poche le trasformazioni in rendita, ovvero in una pensione aggiuntiva a quella principale, del capitale maturato con i fo ...