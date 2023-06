“Italodisco” dei The Kolors | la top new entry

(Di lunedì 26 giugno 2023) “” dei Theha conquistato anche il pubblico internazionale, debuttando al 60° posto in classifica nella Spotify Global Viral.non solo si piazza nella top 100 dei brani più virali al mondo, ma lo fa anche come entrata più alta della settimana. Un grande riconoscimento per la band dei fratelli Antonio “Stash” e Alex Fiordispino, sempre accompagnati dal bassista Dario Iaculli, sopratutto dopo l’addio lo scorso 23 ottobre 2022 del batterista e tastierista Daniele Mona. Da allora, la band aveva comunicato di voler voltare pagina e lo ha fatto lo scorso 5 maggio con l’uscita del brano. I Thesono un gruppo musicale italiano formatosi a Milano nel 2009 e composto dai cugini Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e ...

È pure già colonna sonoraFonzies. Da leccarsi le dita. Vi piacerà se: vi piace twerkare a ... penso che alla fine un'altra ci poteva stare per metterci d'accordo tuttiThe Kolors I The ...15) Mezzo Mondo di Emma Marrone 14) Disco Dance di Gianmaria feat. Francesca Michielin 13) Dance the Night di Dua Lipa 12) Ci Pensiamo domani di Angelina Mango ex aequoThe Kolors 11) Ella Baila Sola di Eslabon Armado y Peso Pluma 10) Voices di Jake Shears feat. Kylie Minogue 9) Pazza Musica di Marco Mengoni feat. Elodie 8) Tilt feat. Elisa e La ...... la grande festa a cielo apertoBoomdabash prodotta da BPM Concerti e Trident Music. Nel ... con Elisa e La Rappresentante di Lista " Tilt Coma_Cose " Agosto morsica The Kolors "...

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2023: “ITALODISCO” dei The ... RTL 102.5

Testo di Welcome to the DCC, singolo dei Nothing But Thieves. Ascolta il brano, leggi la traduzione e guarda il video ufficiale.The Kolors in testa alla classifica della prima settimana di RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 con “ITALODISCO”. A seguire Fedez, Annalisa e Articolo 31 con “DISCO PARADISE” e Marco Mengoni & Elodie co ...