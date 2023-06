Italiano rapito in Ecuador | ecco cosa sappiamo di Panfilo Colonico

(Di lunedì 26 giugno 2023) , lo chef abruzzese molto noto nel paese Nella giornata di ieri, 25 giugno, è giunta la notizia del rapimento indello chef abruzzese, che si fa chiamare Benny, avvenuto lo scorso venerdì, quando in Italia era quasi la mezzanotte. La notizia, confermata dalla Farnesina, è stata seguita dalle immagini di una telecamera di sicurezza, posta all’interno del locale di, in cui lo si vede proprio nel momento in cui viene portato via. Dal video si vedono quattro persone, due delle quali armate di pistole e mitragliette, portarlo via dal suo ristorante “Sabore Mio”, aperto nel 2020. VIDEO Le immagini delle videocamere di sorveglianza del ristorante dello chefin...

In Ecuador, a Guayaqui, un cittadino italiano è stato sequestrato venerdì pomeriggio. Secondo quanto si apprende, l'italiano è lo chef abruzzese Panfilo Colonico, che si trovava da poco più di due anni nel Paese sudamericano. "Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo e sono in costante contatto con la ...Il rapimento in Ecuador dello chef italiano Panfilo Colonico, si arricchisce di un nuovo particolare. Il cuoco abruzzese, originario di Sulmona, è stato infatti ripreso in un video che i rapitori hanno inviato alla polizia di Quito.

Ecuador, rapito lo chef italiano Panfilo Colonico: blitz di finti poliziotti nel suo ristorante | La Farnesina conferma TGCOM

Panfilo Colonico sembra stare bene, in buone condizioni. È altissima l’attenzione sul caso dello chef italiano rapito a Guayaquil, in Ecuador. I rapinatori hanno inviato un video agli investigatori do ...Panfilo Colonico, lo chef italiano è stato prelevato da due finti poliziotti nel suo ristorante venerdì pomeriggio in un quartiere di Guayaquil, in Ecuador ...