Italian Video Games Awards 2023 | IIDEA annuncia le nomination!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 26 giugno 2023)te dale nomination degli. Scopriamo tutti i dettagli e tutti i candidati in questa news, l’Associazione di categoria dell’industria deigiochi in Italia,le nomination degliGame. La cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del premio che celebra le eccellenze della produzioneludica made in Italy è in programma il 6 luglio prossimo a Firenze nell’ambito dell’evento business First Playable, diventato ormai un appuntamento di riferimento per gli sviluppatori digiochii. A presentare la serata, sul palco ...