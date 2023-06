Italia | vecchia d’Europa | servono 68mila colf e badanti e formazione ad hoc

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’è sempre più. Lo sottolinea il Focus sulle città metropolitane diffuso dall’Istat, secondo il quale nel 2021 si registrano nelle città metropolitane 177,5 anziani ogni 100 bambini. Una dinamica in crescita (nel 2011 il dato era pari a 142,4) ma inferiore alla media nazionale, che è pari a 187,6 pensionati ogni 100 bambini. Le persone anziane, con 65 anni e oltre, tra il 1861 e il 2022 sono passate dal 4,2% fino al 23,8% della popolazione totale. Dopo l’effimera crescita demografica registrata attorno alla metà degli anni 2000, con la grande recessione iniziata nel 2008 il numero di nuovi nati è calato progressivamente. Da allora la curva discendente non si è più arrestata, portando gli osservatori a parlare di un vero e proprio “inverno demografico”. Una situazione in cui il tasso di natalità crolla, l’età media della popolazione ...