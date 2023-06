Italia Loves Romagna | caos tra Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani | ecco cos’è successo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Solo qualche giorno fa è andato in onda su Rai 1 il concerto beneficodestinato alla raccolta fondi per gli alluvionati dell’Emilia. Alla guida dello show c’era il quartetto inedito formato da Amadeus,e Giorgio Panariello, i quali hanno presentato numerosi artisti. Un’atmosfera di pace e serenità che però nascondeva una disagio nell’ex conduttrice di Mediaset a quanto pare. Ebbene sì perché un like contro la collega di Belve ha scatenato un putiferio.: maretta tra? Il concerto benefico...

Alessia Marcuzzi ha condotto al fianco di AmadeusRomagna e in tanti si chiedono se i due saranno insieme anche a Sanremo 2024. Sui social si è sparsa la voce che Alessia Marcuzzi potrebbe essere tra le co - conduttrici di Sanremo 2024 ...Sabato 24 giugno è andato in scenaRomagna , il grande concerto organizzato dai grandi nomi della musica italiana a sostegno delle popolazioni vittime dell'alluvione in Emilia - Romagna. Al timone della serata insieme ad ...Qualche giorno fa su Rai1 è andato in onda il concerto beneficoRomagna destinato alla raccolta fondi per gli alluvionati dell'Emilia. Lo show è stato condotto dal quartetto inedito composto da Amadeus, Alessia Marcuzzi , Francesca Fagnani e Giorgio ...

Elodie con il top reggiseno, Laura Pausini in verde fluo: i look del concerto Italia Loves Romagna Stile e Trend Fanpage

Nella serata di sabato da Campovolo è andato in onda su Rai 1 Italia Loves Romagna, concerto di beneficenza volto a raccogliere fondi per i cittadini dell'Emilia Romagna colpiti lo scorso maggio da ...Tananai a Italia Loves Romagna duetta con Max Pezzali su "Gli anni" e con Ligabue su "Piccola stella senza cielo". I video delle esibizioni e il racconto del concerto ...