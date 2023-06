Le prime parole Queste le prime parole di Latorre alladel contratto con la squadra campione d': 'Sono molto contenta di entrare a far parte della Roma e della famiglia romanista. Non ...dello skeet anche oggi sul gradino più alto del podio , grazie al successo di Gabriele ... La coppia azzurra, uscita vincitrice dallo spareggio contro Gran Bretagna e Ucraina, ha messo la...Dunque, in totale, ai nastri di partenza la Casa più spiata d'si popolerà di 20 gieffini. I ... stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissima alla. Nel frattempo la macchina ...

Italia firma linee guida su malattie respiratorie in terapia intensiva Adnkronos

In agenda la visita a Tunisi del commissario Varhelyj. Ma diverse fonti europee non confermano la chiusura dell’accordo: “Speriamo prima del summit di ...La seconda edizione del Festival del Digitale Popolare, che nella precedente edizione aveva avuto 200 ospiti e oltre duemila presenze, è in programma a Torino il 7 e 8 ottobre con il titolo 'Futura, a ...