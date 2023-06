Italia femminile | Bertolini | «Sara Gama? Vi spiego l’esclusione»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Milena, ct dell’, ha parlato deldiGaya dal Mondiale: le sue dichiarazioni Milenaha parlato in conferenza stampa del Mondiale che la suasi appresta ad affrontare. LE PAROLE – «Voi pensate che possa aver fatto una scelta così importante a cuor leggero? È stato molto difficile, ma è il mio ruolo. Ho il diritto ed il dovere di fare le scelte che ritengo migliori per il movimento. Il motivo è prevalentemente tecnico-tattico e fisico, nella prospettiva di fare il Mondiale al meglio. Ci sono delle giovani che stanno crescendo e che credo siano più avanti. A Mondiale concluso vedremo se avrò fatto le scelte giuste. Ho un rapporto tecnico e umano con alcune calciatrici da oltre ...

Milena Bertolini, ct dell', ha parlato dell'esclusione di Sara Gaya dal Mondiale: le sue dichiarazioni Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa del Mondiale che la suasi appresta ad

L'operazione Mondiale per l'Italia è partita oggi, con il ritrovo delle 32 convocate a Brunico. Sabato prossimo ci sarà a Ferrara l'ultima amichevole contro il Marocco ...La capitana della nazionale francese, con cui ha vinto la European Golden League del 2022, è al terzo anno in Italia. In Piemonte lascia un eccellente ricordo come giocatrice e come persona ...