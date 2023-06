IT-Alert e il disagio

Leggi su butac

(Di lunedì 26 giugno 2023) Negli ultimi tempi, sono emerse alcune voci insensate che accusano IT-, un nuovo sistema di allarme pubblico, di essere “una direttiva dell’Unione Europea”, “installata e preattiva senza il consenso informato” degli utenti. Disattivate sta merda IT-è: una direttiva UE; è installata e preattivata senza consenso informato; ti traccerà e avviserà anche se non vuoi “per il bene comune” (come la merda di Immuni)Queste affermazioni, però, non solo sono prive di fondamento, ma si configurano come un tipico esempio di teoria del complotto senza alcuna base reale. In questo articolo, andremo a cercare di fare chiarezza dietro queste accuse infondate e a sfatare i miti che circondano IT-. IT-: uno strumento di allarme pubblico In realtà, IT-è un nuovo sistema di allarme pubblico per ...