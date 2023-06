Istanbul | fermate più di cento persone al Pride

(Di lunedì 26 giugno 2023) Fermati centinaia di manifestanti amentre tentavano di avanzare verso il centro in occasione del. Decine diarrestate. Davut Gul, prefetto di: “Nessuna attività che minaccia l’istituzione della famiglia, quale garanzia del nostro Stato e della nostra Nazione, è permessa. Non sarà mai concesso a gruppi di dimostrare senza il permesso”. Arrestatedurante ilScontri gaydi- Photo Credits FanpageI dimostranti si erano riuniti nei pressi di piazza Taksim, nel quartiere di Nisantasi, marciando per una decina di minuti e urlando slogan rivendicativi prima che gli agenti bloccassero l’avanzata del corteo. Dopo una breve marcia infatti, gli attivisti si sono dispersi ...

A Istanbul manifestanti sono stati fermati e arrestati dalle autorità turche durante il Pride. Il prefetto Davut Gul la definisce "minaccia".Sono 113 le persone arrestate in tutto ieri durante il Pride di Istanbul che è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo che qualche centinaio di manifestanti aveva marciato per una decina di minuti ...