(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – Un messaggio con un segno convenzionale, l'emoji del pollice all'insù, per segnalare all'amica che illa sta nuovamente picchiando. E' così che una donna di circa 50 anni di Casamicciola Terme, sull'isola d', hato un sos in codice all'amica che a sua volta ha chiamato subito i carabinieri. I militari della compagnia dihanno raggiunto l'appartamento segnalato, dove hanno trovato la donna in stato di choc, in lacrime e con un livido sull'occhio destro. Ai militari la donna, visibilmente spaventata, ha detto che andava "tutto bene" ma dall'interno dell'abitazione si è sentita la voce di una ragazzina che ha detto: "Arrestate papà, perché picchia la mamma". E' stata la figlia di 12 anni ad avvertire i carabinieri della presenza del padre che stava scappando. Un militare ha ...

Ischia, picchiata dal compagno lancia sos all'amica con un'emoji TheSoundcheck

All'arrivo dei carabinieri la donna sminuisce ma la figlia 12enne interviene: "Arrestate papà". L'uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ...I fatti si sono svolti a Casamicciola Terme, dove un uomo ha picchiato per l'ennesima volta la moglie dopo una lite. È stato arrestato ...