Ischia | bimba di 12 anni salva la madre dalle violenze del marito con un emoji su WhatsApp all' amica | l’allarme | “Papà picchia mamma | arrestatelo”

... ci troviamo a Casamicciola Terme e alla centrale operativa della compagnia diarriva una ... Laera presente tanto da mettersi tra i due al momento dell'aggressione per difendere la propria ...Alla centrale operativa della compagnia diarriva una richiesta di aiuto. Una donna ha ... Laera presente tanto da mettersi tra i due al momento dell'aggressione per difendere la propria ...Unatrasportata in ospedale . La dinamica dell'incidente. Il Città di Forio aveva mollato gli ormeggi al Molo Beverello alle 12.10 per dirigersi adPorto. Aveva a bordo circa 100 ...

Ischia, una bambina chiede aiuto ai carabinieri: «Arrestate papà perché picchia mamma» Corriere della Sera

ISCHIA - È pomeriggio, ci troviamo a Casamicciola Terme e alla centrale operativa della compagnia di Ischia arriva una richiesta di aiuto. Una donna ha ...Un messaggio whatsapp con un segnale ben preciso, un pollice all'insù. Un messaggio che significava che la donna stava subendo di nuovo botte dal compagno ...