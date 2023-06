Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 26 06 23

Vladimir Luxuria ha poi preferito, secondo quanto si legge su, non rivelare la sua opinione sulla relazione di Daniele e Oriana Marzoli. Al contrario, ha speso belle parole su Edoardo ...Come riportato testualmente dal sito '' Vladimir in questi giorni ha rilasciato un'intervista a ' Turchesando ', il programma di Radio Cusano Campus condotto da Turchese Baracchi, ove ...Sulla sua vita sentimentale, come riportato testualmente dal sito '', Giacomo rivela di non essere pronto a impegnarsi in maniera seria : ' Sono molto corteggiata da uomini etero , e ...

Isola 17, Marco Mazzoli ha raccontato cosa mangiano davvero i naufraghi Isa e Chia

Isola 17, Helena Prestes senza peli sulla lingua: “Ecco chi sono stati i due naufraghi più falsi!”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.NEWS Nicolò Figini | 25 Giugno 2023 GF Vip 7 All’interno della Casa del Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi si è instaurato un rapporto d’amicizia. Durante il loro percorso hanno av ...