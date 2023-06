...scelgono il proprio Comunedestinatario del 5 per mille. Nel resto d'Italia, questa scelta viene compiuta solo dall'1% dei lavoratori che presentano dichiarazioni dei redditi soggetti ad. ...... in sede di dichiarazione dei redditi , di applicare la tassazione ordinaria. La disciplina ... Comunicazione al Fisco entro il 30 giugnoaccennato in premessa, gli intermediari immobiliari o ...... imposta sostitutiva unica al 15% o al 5%(e Irap); esclusione del pagamento dell'Iva (e di ... si può farefunziona l'esclusione dal regime forfettario Utilizzo di regimi speciali IVA ...

Irpef, come cambia l'addizionale comunale in oltre 1.100 città ilGiornale.it

Come ogni mese, i pensionati possono consultare il cedolino della pensione di luglio 2023. Ma da quando sarà visibile online E come è possibile consultarlo (con Spid, ma non solo) L’Inps ha fornito ...Dal 2015 a oggi il numero di autonomi aderenti al regime forfettario è passato dal 19% al 48%. Il successo della tassa piatta spinge molti ad abbandonare il posto fisso scegliendo una tassazione più f ...