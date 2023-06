Intervista a Nunzio Bellino | attore  e personaggio tv l’Uomo elastico | “Io supereroe contro ogni tipo di discriminazione e bullismo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 giugno 2023)televisivo italiano affetto da una rarissima patologia, la Sindrome di Ehlers- Danlos ha conquistato il cuore del pubblico italiano e non solo. La sua storia è diventata prima un cortometraggio dal titolo Elastic Heart e poi una storia a fumetti, “”. Oggi si divide tra cinema, tv e sociale (sempre però con l’obiettivo di portare un messaggio positivo alle persone). “Non arrendersi mai, e andare avanti nonostante tutto sempre con il sorriso.” Ciao, per prima cosa ti volevo chiedere come ti senti quando la gente ti considera una star in senso positivo quando in realtà lo fa per qualcosa che non lo è poi così tanto? “Si, la situazione è divertente. All’inizio ero un po’ spaesato. Però, è bello essere ...