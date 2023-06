(Di lunedì 26 giugno 2023) "L'informazione è essenziale per sostenere i servitori dello Stato e denunciare i traditori dello Stato. Però ci sono alcune norme tuttora esistenti e in discussione che rischiano di stringere un ...

... alla mancata disciplina delle querele temerarie e allesu cui c'è una discussione in atto". Lo ha detto il presidente di, Vittorio di Trapani, intervenendo alla presentazione ...E denunciare invece chi tradisce lo Stato " ha dichiarato il Presidente della, Vittorio Di ...ha bisogno di essere liberata dai bavagli come querele temerarie e restrizioni sulle". ...... alla mancata disciplina delle querele temerarie e allesu cui c'è una discussione in atto'. Così il presidente diVittorio di Trapani alla presentazione del rapporto di Avviso ...

Intercettazioni, Fnsi: "il rischio è il bavaglio ai giornalisti" - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Roma, 26 giu. (askanews) - "L'informazione è essenziale per sostenere i servitori dello Stato e denunciare i traditori dello Stato. Però ci ...Mi riferisco in particolare alla traduzione Italiana della direttiva sulla presunzione di innocenza che non è rispettosa del suo impianto originario, alla mancata disciplina delle querele temerarie e ...