Inter | tutto fatto per Thuram | martedí le visite mediche

(Di lunedì 26 giugno 2023)confermato in casa: Marcussarà un nuovo giocatore nerazzurro. Nella mattinata di martedì il francese, da Parigi, sbarcherà a Milano. Qui si sposterà alla clinica Humanitas e al Coni per i test fisici. Nel pomeriggio si va in Viale della Liberazione, per firmare ufficialmente il suo nuovo contratto quinquennale. 6 milioni di euro netti a stagione più bonus e una commissione alla firma. Cifra che sarà acquietata dal Decreto Crescita che darà la possibilità di Marotta di continuare ad agire sul mercato. SportFace.

Il Ceo dell’Inter Alessandro Antonelli a margine della presentazione del libro “Le nuove guerre del calcio” di Marco Bellinazzo ha parlato del nuovo stadio dei nerazzurri: “Siamo sempre stati coerenti ...Lo sbarco alle 9.30 a Linate, con un volo in arrivo da Parigi, poi all'Humanitas e al Coni per i test fisici. Nel pomeriggio in Viale della Liberazione per il prezioso autografo sul contratto fino al ...