Inter | torna Males | lo vuole lo Stoccarda

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il Basilea non ha esercitato la clausola da 4,5 milioni di euro per il riscatto del cartellino di Darianche il 30 giugno 2023 tornerà...

a parlare l'Ad del Sassuolo Giovanni Carnevali: 'C'è un club che si è mosso prima per Frattesi'... Davide Frattesi (LaPresse) - calciomercato.itIn pole c'è sempre l', forte già di un accordo ...Emil Auderoad essere un giocatore interessato al Napoli. Dopo che già nelle scorse stagioni il profilo ... nelle ultime ore la redazione di Sky Sport rivela che sul portiere c'è in primis l',...Perso Marcus Thruram , il Milansu un vecchio pallino: Mauro Icardi . A 30 anni, l'attaccante è ancora nel pieno della sua ... Thuram e Weah, il colpaccio die Juve: figli d'arte, sì, ma ...

Da Bergamo - Demiral in uscita, l'Inter torna alla carica: la situazione Fcinternews.it

Terminato il prestito al Galatasaray, l'attaccante argentino è alla ricerca di una nuova destinazione: ritorno in Serie A