Inter | Brozovic saluta e va a giocare con Ronaldo | e ora i nerazzurri prenotano Frattesi

- Al Nassr, ci siamo e Marotta fissa l'appuntamento per Frattesi. Dopo 8 anni e mezzo, 330 presenze e 31 reti alla causa, Marcelosi appresta a salutare l'già nelle prossime ore per trasferirsi a Riyad, sponda Al - Nassr, come da accordi raggiunti ieri tra le due società e il 30enne di Zagabria. Oggi sarà, infatti,...Marcelo, l'ultimo e recente colpo di mercato dei giallo - blu sauditi, è stato comprato dall'per 23 milioni di euro e percepirà un triennale da 20 milioni di euro in Arabia dopo 8 anni ...... "L'è la società che si è mossa per prima, ma sta facendo le proprie valutazioni. Ovviamente ... L'amicizia con Beppe Marotta indizio in più per vedere Frattesi come successore di: "L'...

Inter, assalto decisivo all'uomo dei sogni: grazie al "tesoretto-Brozovic"... Liberoquotidiano.it

Il centrocampista dell'Inter ha reso epico questo gesto contro i blaugrana al Camp Nou: le origini, la moda, i meme e gli imitatori ...