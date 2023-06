Inter | Brozovic saluta dopo otto anni e tanti km

(Di lunedì 26 giugno 2023) È stato uno di quei matrimoni riusciti inaspettatamente bene. Non solo perché al suo arrivo da sconosciuto in Italia ha impressionato tutti, ma anche per la durata inusuale ai nostri tempi in una singola squadra. Marcelo, conosciuto al secolo come “Epic Brozo“, è entrato nei cuori dei tifosiisti stagionestagione, crescendo calcisticamente ed umanamente nella Milano nerazzurra. Arrivato dalla Dinamo Zagabria nel Gennaio 2012,parte in sordina, cercando una sua dimensione tattica all’no della rosa dell’. Quando i nerazzurri lo comprarono, il croato è ancora considerato un trequartista che viveva di sprazzi all’no delle partite, caotico e senza continuità. Fu’ solo grazie a Spalletti, nel 2018 che Epic Brozo assunse il ruolo ...

Vale a dire che le cessioni necessarie (e Onana ad esempio) dovranno essere compensate in ... Come scatterà l'dai blocchi Lo scorso anno fece fatica, accumulando sconfitte negli scontri ...saluta e va a giocare con Ronaldo: e ora i nerazzurri prenotano Frattesi Milan zero acquisti, tifosi preoccupati: persi Tonali, Maldini e Ibra, brucia il no di Thuram Il difensore e ...Inzaghi è in allarme per le offerte (al momento non accettate) per Barella e, mentre in entrata il primo nome rimane quello di Frattesi.e Juventus - come è capitato molto spesso negli ultimi anni - hanno obiettivi simili sul mercato, al momento i nerazzurri ...

Dopo la cessione ormai imminente di Marcelo Brozovic, l'Inter potrebbe concludere un altro paio di cessioni. Una riguarda Robin Gosens all'Union Berlino, da cui ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per il croato, intesa per 3 anni a 20 milioni. P ...