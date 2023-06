Inter | Barella | 'Riva una figura mitologica | il fatto di essere accostato a lui'

Davide Frattesi - calciomercato.itIn pole per Frattesi resta l', forte di un accordo col ... 'non avrei problemi a giocare assieme a'), confermando in sostanza che la squadra di Inzaghi è ...... dopo la bufera scatenata dai cori anti - Juve durante la festa per il difensore, un nuovo caso è scoppiato in seguito a un post pubblicato dalla moglie di Nicolò, i cori anti - ...Inzaghi è in allarme per le offerte (al momento non accettate) pere Brozovic, mentre in entrata il primo nome rimane quello di Frattesi.e Juventus - come è capitato molto spesso negli ultimi anni - hanno obiettivi simili sul mercato, al momento i ...

Barella e il dna Inter, GdS: “Offerte e non si è mosso, a differenza di Tonali” fcinter1908

Frattesi si trasferirà in una big di Serie A in questo calciomercato estivo. Ha scelto l'Inter, ma Zhang deve prima fare cassa ...