Inter | Antonello | “Senza lo stadio di proprietà perdiamo circa 60 milioni da spendere sul mercato”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il CEO Corporate dell’, Alessandro, ha parlato durante la presentazione del libro “Le nuove guerre del calcio” di Marco Bellinazzo. Ecco le sue parole riportate da Fc1908 e dall’inviato Daniele Vitiello: “Immagino che la parola Superlega abbia toccato gli animi dei tifosi, abbiamo vissuto una presa posizione forte: questo fenomeno della loro partecipazione ha influenzato in modo partecipante l’esito. La gestione della comunicazione forse non è stata proprio corretta: l’intenzione era iniziare un percorso nelle istituzioni. L’errore più grande non è stato aver comunicato per tempo le vere intenzioni per poi partire col progetto. Da lì però si è partiti con un cambiamento del sistema calcio: l’Uefa ha reagito e sono state istituite nuove competizioni come la Conference, che ha il valore di far partecipare club di ...

2 Nelle ore in cui l' Al - Nassr prova a chiudere per Marcelo Brozovic , Alessandro, CEO dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato saudita: 'In Arabia Saudita hanno iniziato ad investire nelle infrastrutture anni fa. Ora lo fanno sui calciatori. ...... l'intreccio con il futuro di de Gea che riguarda da vicino l''Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano'. QuandoVenditti ha scritto questi versi, non ha certo ...... nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenutoPerillo, vice direttore del TGR RAI: "... Tonali al Newcastle, oltre le difficoltà che hannoe Juventus, sono tutti segnali che danno ...

INTER, ANTONELLO: "ARABIA SAUDITA NEL CALCIO NON ESISTE SOLO L'EUROPA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Per l'Inter è in arrivo dunque una importantissima plusvalenza per il bilancio. Positivi anche i contatti con l'entourage del portiere camerunense, arrivato a Milano a parametro zero una stagione fa. ...Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...