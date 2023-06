Inter | Antonello | «Percorso della Superlega risultato di una gestione della comunicazione non proprio corretta»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Alessandro, amministratore delegato dell’, ha parlato alla presentazione del libro ‘Le nuove guerre del calcio’ Alessandro, amministratore delegato dell’, ha parlato alla presentazione del libro ‘Le nuove guerre del calcio’ di Marco Bellinazzo. NASCITA ED ERRORI NEL PROGETTO – «Ilè stata forsedi unanonperché l’intenzione era quella di iniziare unall’no delle istituzioni che però è bollito in quarantotto ore. Era nata sì con un formato, abbiamo detto, non corretto ma ...

Commenta per primo Alessandro, amministratore delegato dell', ha parlato a margine della presentazione del libro 'Le nuove guerre del calcio' di Marco Bellinazzo: 'La sostenibilità oggi è fondamentale, ma si deve ...Commenta per primo Alessandro, amministratore delegato dell', ha parlato durante la presentazione del libro 'Le nuove guerre del calcio' di Marco Bellinazzo e ha affrontato il tema nuovo stadio: 'Dire che l'...Commenta per primo Alessandro, amministratore delegato dell', ha parlato durante la presentazione del libro 'Le nuove guerre del calcio' di Marco Bellinazzo e ha affrontato il tema Superlega : 'Il percorso della ...

Inter, Antonello: "Noi e il Milan proviamo a fare impresa. Se poi non ci viene consentito di farlo,... Milan News

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a margine della presentazione del libro 'Le nuove guerre del calcio' di Marco Bellinazzo: "La sostenibilità oggi è fondamentale, ma ...Alessandro Antonello, ad corporate dell'Inter, si è così espresso a TMW a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo sulla questione stadio: ...