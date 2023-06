Inter | Antonello e l'Arabia Saudita | 'Avrà uno dei campionati migliori al mondo | nel calcio non c'è solo l'Europa'

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nelle ore in cui l'Al-Nassr prova a chiudere per Marcelo Brozovic, Alessandro, CEO dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni...

... l'intreccio con il futuro di de Gea che riguarda da vicino l''Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano'. QuandoVenditti ha scritto questi versi, non ha certo ...... nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenutoPerillo, vice direttore del TGR RAI: "... Tonali al Newcastle, oltre le difficoltà che hannoe Juventus, sono tutti segnali che danno ......' As Roma 02/02/2020 - campionato di calcio serie A / Lazio - Spal / fotoSammarco/Image ... La vittoria con l'di inizio campionato, la grande affermazione di Bergamo, il trionfo in casa ...

Novità sugli sponsor dell'Inter Antonello parla alle 18:30 numero-diez.com

Nelle ore in cui l'Al-Nassr prova a chiudere per Marcelo Brozovic, Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato saudita: "In Arabia Saudita hanno iniziato ad ...Il difensore della Germania Under 21 sarà un giocatore nerazzurro e svolgerà le visite mediche quando concluderà l’Europeo. Nonostante qualche intoppo Yann Bisseck sarà un giocatore dell’Inter: l’acco ...