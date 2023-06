Insurrezione in Russia | parla Prigozhin | «Stavano per sciogliere la Wagner | dovevamo impedirlo Ma non volevamo rovesciare Putin»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il capo della miliziaYevgenytorna are dopo il week-end che ha gettato lanel caos. Avvistato nelle scorse ore a Minsk – notizia non confermata al momento né dall’interessato né dal governo bielorusso –ricostruisce ora le ragioni, dal suo punto di vista, dell’armata tentata nella giornata di sabato contro il suo stesso Paese. Le autorità russe, spiega l’ex «cuoco di» in un messaggio audio di 11 minuti, avevano deciso dilail 1° luglio a seguito di «intrighi». Eppure l’avanzata militare verso Mosca che la milizia ha operato il 24 giugno «non era peril governo del Paese», ha detto: ma per «esprimere una ...

...un'operazione ine aveva comunicato all'Amministrazione Biden dubbi sulla capacità di Putin di restare al potere e preoccupazioni per l'instabilità che poteva derivare dall'di ......della milizia Wagner Yevgeny Prigozhin torna a parlare dopo il week - end che ha gettato la... dal suo punto di vista, dell'armata tentata nella giornata di sabato contro il suo ...Secondo quanto dichiarato da Cremlino sabato sera, dopo il suo tentativo di, Prigoin andrà in esilio in Bielorussia, ma non sarà messo sotto processo per i crimini commessi da lui e dai ...

Insurrezione in Russia, parla Prigozhin: «Stavano per sciogliere la Wagner, dovevamo impedirlo. Ma non volevamo ... Open

Da un hotel in Bielorussia il capo del gruppo Wagner ha smentito qualsiasi tentativo di colpo di stato e giustificato la ribellione come una protesta contro lo scioglimento delle sue milizie di mercen ...l presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo iraniano Ebrahim Raisi, che ha espresso sostegno ...