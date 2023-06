Industria Italiana Autobus fuori controllo | i sindacati annunciano sciopero nazionale di 8 ore

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFIM, FIOM, UILM, UGLM e FISMIC dichiarano 8 ore diaziendale nella giornata del 6 luglio con presidio dalle ore 14.00 presso il MIMIT. Dopo le dimissioni del CDA e dell’Amministratore delegato,. La produzione continua ad essere sostanzialmente ferma, le aziende clienti (per lo più municipalizzate del TPL) continuano a sollecitare giustamente la consegna dei mezzi, i fornitori sospendono anche i servizi di manutenzione dei mezzi. In questo caos, nonostante le richieste deidi convocare urgentemente un tavolo, dal MIMIT c’è un assordante silenzio mentre si susseguono più voci su possibili aperture di procedure concorsuali che se confermate vorrebbe dire ...

... l'bellica non diventi un mostruoso "motore di crescita", cinica declinazione dei concetti di "ripresa" e "resilienza". 23 maggio 2023 Libertà e Giustizia RetePace e Disarmo ANPI ...Autobus è 'fuori controllo' , senza guida dopo le dimissioni dell'ad Antonio Liguori e di tutto il cda dopo aver approvato un bilancio in perdita per 47,7 milioni di euro. Una ...... fine dell'incanto teatrale, forse i prodromi di globalizzazione e predomino diculturale ... Presentato in primaa Venezia per la Biennale Teatro 2023 , dove al gruppo di Anversa è ...

«Industria Italiana Autobus fuori controllo e silenzio del MIMIT»: le sigle nazionali lanciano l’allarme e proclamano ... Orticalab

Segnali oscuri per la ripresa in Italia: a sottolinearlo è Confindustria, che ha parlato di una crescita ostacolata soprattutto dalla debolezza dell'industria.La Commissione Ue ha bisogno di più dati dagli operatori Tlc per valutare la richiesta di introdurre una tassa su internet per le Big Tech.