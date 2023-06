Indiana Jones | nuovi potenziali dettagli sul videogioco di Bethesda

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nelle ultime ore sono emersi in retesuldi Indiana Jones esclusiva di Xbox. Ecco tutto al riguardo Un paio di anni fa era stato annunciato che MachineGames, sviluppatore di Wolfenstein, aveva avviato lo sviluppo di undi Indiana Jones, con Todd Howard, famoso per The Elder Scrolls, Fallout e Starfield, in qualità di produttore esecutivo del progetto, ma poiché all’epoca il titolo era ancora nelle primissime fasi di produzione, isu come lo stesso sarebbe stato sono stati scarsi, se non addirittura nulli. Gli interrogativi, ad oggi, ancora non mancano: si tratterà di un gioco in prima persona, come ci si aspetterebbe da MachineGames, uno studio che in passato si è occupato quasi esclusivamente di sparatutto in prima persona? ...