Incontro col cast di Indiana Jones 5 | Harrison Ford | “E’ l’ultimo film | il più emotivo”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023)5,della saga cinematografica che vedenei panni dell’iconico archeologo avventuriero, sarà nei cinema dal 28 giugno. In occasione del lancio della nuova pellicola, diretta da James Mangold,, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen hanno presentatoe il Quadrante del Destino al TaorminaFestival. In questo capitolo finale, Indy è ormai in pensione, ma viene trascinato in una nuova avventura dalla sua figlioccia Helena con una missione: fermare gli oscuri piani di un ex nazista, Jürgen Voller.è sempre stato un avventuriero, ma stavolta lo vediamo diverso. E’ anziano, e diventa quasi più ...