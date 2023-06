Incidente Youtuber | la madre del bimbo morto | “L’odio non è entrato nel mio cuore”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) . le sue parole affidate al sacerdote «non ènel mio», queste le parole delladel piccolo Manuel, ildi 5 anninell’di Casal Palocco, provocato da una challenge YouTube. La dichiarazione è stata affidata a don Giovanni Cristofaro, che in occasione della fiaccolata in ricordo del piccolo ha detto: «la morte non ha vinto. Io ho avuto la grazia, l’onore e il privilegio di poter accompagnare Elena in questi giorni e quello che ho visto è che la disperazione non l’ha travolta, perché si è aperta all’amore di Dio». Fiaccolata a Casal Palocco in memoria di Manuel pic.twitter.com/LVFb9vaPTf — Local Team (@localteamtv) June 25, 2023 Alla fiaccolata di preghiera hanno preso parte anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il ...