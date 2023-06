Incidente Vibo Valentia | due persone travolte e uccise | arrestato il guidatore

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 26 giugno 2023) È stato posto agli arresti domiciliari il conducente della Bmw che ha impattato contro la Peugeot alle ore 4 della mattina di domenica provocando il decesso di Bruno Vavalà, 23 anni e Nicola Callà, di anni 60, entrambi di Serra San Bruno, che stavano rientrando a casa dopo una notte di lavoro come camerieri. Le due vittime erano scese dall'auto, rimasta in panne, per spingerla verso una vicina piazzola di sosta quando sono stati investiti da una Bmw che sopraggiungeva a forte velocità. Il conducente dell'auto che ha provocato l'- un giovane di Sorianello, in provincia di- era di ritorno da una festa di matrimonio e si sarebbe messo alla guida con un tasso alcolemico, rilevato al momento di un successivo controllo, pari 1,14 g/l, ovvero ben al di sopra del limite massimo consentito dalla legge. Velocità ...