Incidente sulla Panoramica del Vesuvio | un morto e tre feriti

La collisione lungo la statale 624 E' di quattro feriti il bilancio di unstradale avvenuto lungo la statale 624 'Palermo - Sciacca' . Per cause ancora da accertare un mezzo pesante e due auto sono entrate in collisione e, nell'impatto, quattro persone sono ......dell'avvistamento dell'auto in prossimità del punto in cui si è verificato l'". L'indagato "per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e inosservanza delle norme...Palermo - TragediaPalermo Sciacca: quattro feriti, tra cui due bambini, in uno scontro frontale avvenuto all'altezza del carcere Lorusso di Pagliarelli. L'ha coinvolto due vetture che si sono scontrate ...

Martina Mazza e Sultan Ramadani, chi sono le vittime dell'incidente a Pesaro sulla Montelabbatese il Resto del Carlino

Nella notte, a Belvedere Marittimo (in provincia di Cosenza), si sono vissuti attimi di paura. Secondo quanto è stato ricostruito, il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo, le cause ...Tragedia nella provincia di Bologna, dove una donna di 28 anni ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Da quello che per ora si è saputo con ufficialità sul sinistro, la ragazza avrebb ...