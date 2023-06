Incidente Lido di Camaiore | scontro auto-moto | 2 feriti | grave 60enne

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 giugno 2023) E' accaduto questa mattina all'incrocio tra viale Kennedy e via Triestestradale con duequesta mattina, alle ore 7.50, adi(Lucca), all'incrocio tra viale Kennedy e via Trieste, dove un'si è scontrata con una. Il conducente della, 60 anni, ha riportato un politrauma ed è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso all'ospedale Versilia. La donna che guidava l'è stata soccorsa e trasferita in codice verde sempre al'ospedale Versilia.