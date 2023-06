Incidente interno Sostegno a Putin per ora | la nota gelida di Pechino

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Cina e Russia "hanno mantenuto una stretta comunicazione a tutti i livelli". La portavoce del ministero degli Esteri di, Mao Ning, ha risposto così a una domanda se i leader dei due Paesi, Xi Jinping e Vladimir, abbiano avuto colloqui su quanto accaduto nel fine settimana in Russia con il tentativo di insurrezione del capo di Wagner Yeevgeny Prigozhin. La portavoce ha ribadito come "l'" sia un "affare" della Russia. "In qualità di Paese vicino amico" e per "promuovere una partnership strategica globale per una nuova era", il gigante asiatico ritiene che la Russia "possa mantenere la stabilità" e "raggiungere lo sviluppo", ha aggiunto. Insomma, al netto del lessico formale della diplomazia,non molla Mosca. Ma il golpe fallito del leader del Gruppo ...