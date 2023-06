Incidente di Casal Palocco | l’ordinanza | “Il Suv viaggiava a oltre 120 km orari Scomparse le telecamere con cui stavano registrando”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023)120 kmla Lamborghini guidata dallo youtuber Matteo Di Pietro mentre lo scorso 14 giugno percorreva via di Macchia Saponara, a, poco prima dell’impatto con la Smart Forfour su cui si trovava il bambino di 5 anni morto nell’. È quanto emerge dalcon cui il giudice per le indagini preliminari di Roma Angela Gerardi ha disposto gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, il giovane indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni che era alla guida del suv. Nell’in cui ha perso la vita il bambino di 5 anni sono rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni. All’arresto di Di Pietro si è arrivati dopo le indagini condotte da polizia locale e carabinieri, coordinati dalla ...