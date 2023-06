Incidente Casal Palocco | perché lo youtuber Matteo Di Pietro è ai domiciliari

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – ArrestiperDi, il giovaneindagato per omicidio stradale e lesioni che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell’dello scorso 14 giugno avvenuto in zona, a Roma, in cui è morto il piccolo Manuel di soli 5 anni. Secondo il gip, che motiva le esigenze cautelari nell’ordinanza con cui ha disposto l’arresto, sussisterebbe infatti il “pericolo di inquinamento di prove” mentre “si ravvisa il concreto e attuale pericolo che l’indagato possa commettere ulteriori reati della stessa specie di quelli per cui si procede”. In particolare, si legge, “sussiste il pericolo di inquinamento delle prove, così come ritenuto dal Pubblico Ministero, tenuto conto del mancato rinvenimento, all’interno della ...