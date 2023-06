Incidente Casal Palocco | ordinanza | youtuber poco prima impatto a oltre 120 km h

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - Viaggiava a120 km orari la Lamborghini guidata dalloMatteo Di Pietro mentre lo scorso 14 giugno percorreva via di Macchia Saponara, adell'con la Smart Forfour su cui si trovava il piccolo Manuel morto nell'. E' quanto emerge dall'con cui il gip di Roma Angela Gerardi ha disposto gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, il giovane indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni che era alla guida del suv Lamborghini. Nell'in cui ha perso la vita il bambino di 5 anni sono rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni. All'arresto di Di Pietro si è arrivati dopo le indagini condotte da polizia ...

Matteo Di Pietro , il 20enne ai domiciliari per l'diPalocco , si presenta oggi dal gip. Nei confronti dello youtuber le accuse sono di omicidio stradale e lesioni. Ieri aPalocco si è tenuta la fiaccolata in memoria del piccolo ...Infine, la cronaca con l'diPalocco, a Roma, in cui ha perso la vita un bimbo di cinque anni e la sparizione della piccola Kata a Firenze.THE HOUSE IL CANALE ALTERNATIVO DI THEBORDERLINE Estratto dell'articolo di M. C. per 'la Repubblica' Si chiama The House […] I The - Borderline hanno un secondo canale YouTube. Più centrato su ...

Incidente a Casal Palocco, fiaccolata per il bimbo morto. Youtuber in settimana dal gip Sky Tg24

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Viaggiava a oltre 120 km orari la Lamborghini guidata dallo youtuber Matteo Di Pietro mentre lo scorso 14 giugno percorreva via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, poco p ...Cronaca: Si è temuto il peggio, nella serata di ieri, sulla Pedemontana a Casal Velino, dove un'automobile, per evitarne un'altra ...