Incidente Casal Palocco | il Suv con lo youtuber Matteo Di Pietro viaggiava a oltre «120 chilometri orari»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il Suv Lamborghini guidato daDi(lodei TheBorderline)«a124 kmimmediatamente prima dell’impatto» con la Smart. Questo è quanto emerge dall’ordinanza con cui il gip di Roma ha disposto i domiciliari per il ventenne per omicidio stradale aggravato nello scontro di, dove ha perso la vita il piccolo Manuel di 5 anni. Secondo i dati del gps, citati nel provvedimento nell’indagine dei carabinieri e polizia locale, «emerge che il Suv al momento di imboccare Via di Macchia Saponara alle ore 15:38 si fermava. Dopo avere imboccato la via riprendeva velocità raggiungendo in soli 14 secondi la velocità di 124 km/h immediatamente prima dell’impatto. L’assenza di tracce di frenata dimostra ...

Incidente a Casal Palocco, Gip: "Il Suv andava a 124 km/h, amici chiedevano di rallentare"

