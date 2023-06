Incidente a Roma | il Suv viaggiava a 124 km orari

(Di lunedì 26 giugno 2023) AGI - Il Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro, indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni nell'ambito dell'inchiesta sull'di Casal Palocco in cui è morto il piccolo Manuel, poco prima dell'impatto con la Smarta una velocità di oltre 120 km/h. Lo sottolinea il gip Angela Gerardi nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane youtuber. Le indagini, coordinate dalla procura di, sono state svolte dai carabinieri e della polizia locale.

Emergono nuovi dettagli sull'incidente di Casal Palocco (Roma), che è costato la vita al piccolo Manuel Proietti. Il Suv Lamborghini, guidato dallo youtuber Matteo Di Pietro, viaggiava a oltre 124 km ..."La Smart aveva la freccia inserita": il giudice ricostruisce la dinamica nell'ordinanza di custodia cautelare ...